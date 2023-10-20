4. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 4. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

4. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 4. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

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MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla ders programı da netlik kazandı. Öğrencilerin hangi dersleri, kaç saat işleyeceği ve sorumlu oldukları konulara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 4. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 4. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 4. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

4. Sınıf Dersleri

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 4. sınıfa başlayacak öğrenciler; hangi derslerin kaç saat işleneceği ve hangi dersleri göreceği konusunda araştırma içerisine girmektedirler. Yazımızın devamında 4. sınıf derslerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. İşte, 4. sınıf dersleri:

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Türkçe

1.Dönem

ANLAM BİLGİSİ

– Mecaz Anlam

– Gerçek Anlam

– Terim anlam

– Basit, Türemiş ve Bileşik Sözcükler

– Eş Anlamlı Kelimeler

– Zıt Anlamlı Kelimeler

– Eş sesli (Sesteş) Kelimeler

– Deyimler

– Metin türleri ve Söz sanatları

EKLER

– Durum (Hal) Ekleri

DİL BİLGİSİ

– İsimler – Adlar

– Sıfatlar – Önadlar

– Zamirler

– Fiiller-Eylemler

– Cümlenin Öğeleri

Dönem

– Öznel ve Nesnel Yargılar

– Neden Sonuç Cümleleri

– Karşılaştırma İfadeleri

– Açıklayıcı İfadeler

– Genel ve Özel İfadeler

– Yazım Kuralları

– Noktalama İşaretleri

– Metin Türleri

– Görsel Okuma

– Söz Sanatları (Betimleme)

Matematik

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Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Zaman Ölçme

Veri Toplama ve Değerlendirme

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Geometride Temel Kavramlar

Uzamsal İlişkiler

Uzunluk Ölçme

Çevre Ölçme

Alan Ölçme

Tartma

Sıvı Ölçme

Sosyal Bilgiler

1.Dönem

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Dönem

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

Yabancı Dil

Dönem

Ünite: Classroom Rules (Sınıf Kuralları)

Ünite: Nationality (Milliyet, Irk)

Ünite: Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri)

Ünite: Free Time (Boş Zaman)

Ünite: My Day (Günüm)

Dönem

Ünite: Fun With Science (Bilimle Eğlen)

Ünite: Jobs (Meslekler)

Ünite: My Clothes (Kıyafetlerim)

Ünite: My Friends (Arkadaşlarım)

Ünite: Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)

Fen Bilimleri

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Dönem

Yer Kabuğunun Yapısı

Dünya'mızın Hareketleri

Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam

Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar

Dönem

Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar

İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam

Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Günlük Hayattaki Dini İfadeler

İslam'ı Tanıyalım

Güzel Ahlak

Muhammed'i Tanıyalım

Din Ve Temizlik

4. Sınıf Ders Saatleri

Toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahip olan 4. sınıfın ders saatleri şunlardır:

Türkçe 8 saat

Matematik 5 saat

Fen Bilimleri 3 saat

Sosyal Bilgiler 3 saat

Yabancı Dil 2 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 2 saat

Trafik Güvenliği 1 saat

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2 saat

4. Sınıf Dersleri Neler

4. sınıf dersleri hakkında en merak edilen konuların başında hangi derslerin yer aldığı gelmektedir. 3. sınıfın aksine 4. sınıfta yeni eklenen dersler göze çarpmaktadır. 4. sınıf dersleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Ekinlikler, Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden oluşmaktadır.

4. Sınıf Ders İsimleri

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

Yabancı Dil

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Görsel Sanatlar

Müzik

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Trafik Güvenliği

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

4. Sınıf Dersleri Kaç Saat

4. sınıf öğrencileri toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahiptir. Bu 30 saatlik haftalık ders programının tümünü zorunlu dersler oluşturmaktadır. 4. sınıfta seçmeli dersler bulunmamaktadır.

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