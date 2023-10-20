4. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 4. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
Tatilin bitip, okul zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerde yeni bir eğitim ve öğretim yılının heyecanına şahit oluyoruz. Özellikle öğrenciler, hangi derslerin işleneceği, kaç saat olacağı ve yeni eklenen dersler konusunda bir araştırma içerisinde. 4. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 4. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla ders programı da netlik kazandı. Öğrencilerin hangi dersleri, kaç saat işleyeceği ve sorumlu oldukları konulara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 4. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 4. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 4. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.
4. Sınıf Dersleri
2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 4. sınıfa başlayacak öğrenciler; hangi derslerin kaç saat işleneceği ve hangi dersleri göreceği konusunda araştırma içerisine girmektedirler. Yazımızın devamında 4. sınıf derslerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. İşte, 4. sınıf dersleri:
Türkçe
1.Dönem
Matematik
Sosyal Bilgiler
1.Dönem
Yabancı Dil
Fen Bilimleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4. Sınıf Ders Saatleri
Toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahip olan 4. sınıfın ders saatleri şunlardır:
4. Sınıf Dersleri Neler
4. sınıf dersleri hakkında en merak edilen konuların başında hangi derslerin yer aldığı gelmektedir. 3. sınıfın aksine 4. sınıfta yeni eklenen dersler göze çarpmaktadır. 4. sınıf dersleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Ekinlikler, Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden oluşmaktadır.
4. Sınıf Ders İsimleri
4. Sınıf Dersleri Kaç Saat
4. sınıf öğrencileri toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahiptir. Bu 30 saatlik haftalık ders programının tümünü zorunlu dersler oluşturmaktadır. 4. sınıfta seçmeli dersler bulunmamaktadır.