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        Haberler Gündem Eğitim 5. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 5. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        5. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Yeni bir eğitim öğretim dönemine merhaba diyen öğrencilerin en fazla merak ettiği konuların başında ders saatleri gelmektedir. Ders saatlerinde yaşanacak artışı ve yeni eklenen dersleri merak eden öğrenciler bu yönde bir araştırma içerisine girişmektedir. 5. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:11
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        Ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Elbette ki öğrenciler kadar veliler de ders programı yönünden merak içerisindedir. Hangi derslerin görüleceği, ders saatlerinin artıp artmayacağı ya da müfredata yeni eklenen derslerin neler olacağına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 5. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 5. sınıf dersleri hangi derslerden oluşmaktadır? Ders isimleri nelerdir? 5. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılarıyla 5. sınıf dersleri.

        5. Sınıf Dersleri

        2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 5. sınıfa başlayacak öğrencilerde ders konularında kafalarında soru işaretleri belirlemeye başlamıştır. Yeni bir eğitim öğretim heyecanı bir yana dursun hangi derslerin görüleceği konusu da öğrenciler tarafından merak edilmektedir. İşte, 5 sınıf dersleri ve konu içerikleri:

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        Türkçe

        • Anlam Bilgisi
        • Sözcükte Anlam
        • Cümlede Anlam
        • Parçada Anlam
        • Yazım Bilgisi
        • Dil Bilgisi
        • Metin Türleri ve Söz Sanatları

        Matematik

        • Doğal Sayılar
        • Doğal Sayılarla İşlemler
        • Kesirler
        • Kesirlerle işlemler
        • Ondalık Gösterim
        • Yüzdeler
        • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
        • Üçgen ve Dörtgenler
        • Veri Toplama ve Değerlendirme
        • Uzunluk ve Zaman Ölçme
        • Alan ölçme
        • Geometrik Cisimler

        Sosyal Bilgiler

        • Dönem
        • Birey Ve Toplum
        • Kültür Ve Miras
        • İnsanlar, Yerler Ve Çevreler
        • Bilim, Teknoloji Ve Toplum
        • Dönem
        • Bilim, Teknoloji Ve Toplum
        • Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
        • Etkin Vatandaşlık
        • Küresel Bağlantılar

        Yabancı Dil

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        • Dönem
        • Ünite: Hello! (Merhaba, Selam)
        • Ünite: My Town (Şehrim)
        • Ünite: Games and Hobbies (Oyun ve Hobiler)
        • Ünite: My Daily Routine (Günlük Rutinim)
        • Ünite: Health (Sağlık, Sıhhat)
        • Dönem
        • Ünite: Movies (Filmler)
        • Ünite: Party Time (Parti Zamanı)
        • Ünite: Fitness (Spor)
        • Ünite: The Animal Shelter (Hayvan Barınağı)
        • Ünite: Festivals (Festivaller)

        Fen Bilimleri

        • Dönem
        • Güneş, Dünya Ve Ay
        • Canlılar Dünyası
        • Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme
        • Madde Ve Değişim
        • Dönem
        • Madde Ve Değişim
        • Işığın Yayılması
        • İnsan Ve Çevre
        • Elektrik Devre Elemanları

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        • Dönem
        • Allah İnancı
        • Ramazan Ve Oruç
        • Adap Ve Nezaket
        • Dönem
        • Adap Ve Nezaket
        • Muhammed Ve Aile Hayatı
        • Çevremizde Dinin İzleri

        5. Sınıf Ders Saatleri

        5. sınıfta toplam 29 saat zorunlu ders vardır. Ancak 6 saatte seçmeli dersleri kapsadığından dolayı haftalık ders programı toplam 35 saatten oluşmaktadır.

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        • Türkçe 6 saat
        • Matematik 5 saat
        • Sosyal Bilgiler 3 saat
        • Fen Bilimleri 4 saat
        • Yabancı Dil 3 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
        • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 saat
        • Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

        5. Sınıf Dersleri Neler

        5. sınıfa geçen öğrencilerin en merak ettiği konuların başında ders isimlerinin neler olduğu gelmektedir. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilişim Teknolojileri ve Yazımı, Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerin 5. sınıfta göreceği derslerdir.

        5. Sınıf Ders İsimleri

        5. sınıfta Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Din Kültürü olmak üzere 6 temel ders bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Spor dersleri de yer almaktadır.

        5. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        5. sınıf dersleri 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli ders olmak üzere 35 saatlik haftalık ders saatine sahiptir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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