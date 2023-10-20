5. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
Yeni bir eğitim öğretim dönemine merhaba diyen öğrencilerin en fazla merak ettiği konuların başında ders saatleri gelmektedir. Ders saatlerinde yaşanacak artışı ve yeni eklenen dersleri merak eden öğrenciler bu yönde bir araştırma içerisine girişmektedir. 5. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
Elbette ki öğrenciler kadar veliler de ders programı yönünden merak içerisindedir. Hangi derslerin görüleceği, ders saatlerinin artıp artmayacağı ya da müfredata yeni eklenen derslerin neler olacağına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 5. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 5. sınıf dersleri hangi derslerden oluşmaktadır? Ders isimleri nelerdir? 5. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılarıyla 5. sınıf dersleri.
5. Sınıf Dersleri
2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 5. sınıfa başlayacak öğrencilerde ders konularında kafalarında soru işaretleri belirlemeye başlamıştır. Yeni bir eğitim öğretim heyecanı bir yana dursun hangi derslerin görüleceği konusu da öğrenciler tarafından merak edilmektedir. İşte, 5 sınıf dersleri ve konu içerikleri:
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgiler
Yabancı Dil
Fen Bilimleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
5. Sınıf Ders Saatleri
5. sınıfta toplam 29 saat zorunlu ders vardır. Ancak 6 saatte seçmeli dersleri kapsadığından dolayı haftalık ders programı toplam 35 saatten oluşmaktadır.
5. Sınıf Dersleri Neler
5. sınıfa geçen öğrencilerin en merak ettiği konuların başında ders isimlerinin neler olduğu gelmektedir. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilişim Teknolojileri ve Yazımı, Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerin 5. sınıfta göreceği derslerdir.
5. Sınıf Ders İsimleri
5. sınıfta Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Din Kültürü olmak üzere 6 temel ders bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Spor dersleri de yer almaktadır.
5. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
5. sınıf dersleri 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli ders olmak üzere 35 saatlik haftalık ders saatine sahiptir.