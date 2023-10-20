6. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 6. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

6. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 6. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

REKLAM advertisement1

Öğrenciler yeni bir eğitim öğretim döneminde hangi dersleri göreceklerini, ders saatlerini ve ders içeriklerini merak etmekte, bu konular hakkında araştırma içerisine girmektedir. Yazımızda 6. sınıf ders saatleriyle ve hangi derslerin görüleceğiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 6. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 6. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 6. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

6. Sınıf Dersleri

Öğrenciler ders listesini oluşturarak eğitim ve öğretim dönemini oluşturmak isteyebilir. Bu sebeple de hangi dersleri göreceklerini ve ders saatlerini araştırmaya koyulabilirler. 6. sınıf derslerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 6. sınıf dersleri ve ders içerikleri:

REKLAM

Türkçe

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Yazım Bilgisi

Dil Bilgisi

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Matematik

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

Tam sayılar

Kesirlerle İşlemler

Ondalık gösterim

Oran

Cebirsel İfadeler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Açılar

Alan ölçme

Çember

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Sıvı Ölçme

Sosyal Bilgiler

Dönem

Biz ve Değerlerimiz

Tarihe Yolculuk

Yeryüzünde Yaşam

Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda

Dönem

Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda

Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim

Yönetime Katılıyorum

Uluslararası İlişkilerimiz

Yabancı Dil

REKLAM

Dönem

Ünite: Life (YAŞAM)

Ünite: Yummy Breakfast (NEFİS KAHVALTI)

Ünite: Downtown (ŞEHİR MERKEZİ)

Ünite: Weather and Emitions (HAVA VE EMİSYONLAR)

Ünite: At the Fair (FUARDA)

Dönem

Ünite: Occupations (MESLEKLER)

Ünite: Holidays (TATİLLER)

Ünite: Bookworms (KİTAP KURDU)

Ünite: Saving the Planet (GEZEGENİ KORUMAK)

Ünite: Democracy (DEMOKRASİ)

Fen Bilimleri

1.Dönem

Güneş Sistemi Ve Tutulmalar

Vücudumuzdaki Sistemler

Kuvvet ve Hareket

Madde ve Isı

Dönem

Madde ve Isı

Ses Ve Özellikleri

Vücudumuzdaki Sistemler Ve Sağlığı

Elektriğin İletimi

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Dönem

Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı

Namaz

Dönem

Zararlı Alışkanlıklar

Muhammed'in Hayatı

Temel Değerlerimiz

6. Sınıf Ders Saatleri

6. sınıf ders saatleri toplam 35 saatlik bir ders programından oluşmaktadır. Bu 35 saatin 6 saati seçmeli derslere, 29 saati ise zorunlu derslere ayrılmıştır.

REKLAM

Türkçe 6 saat

Matematik 5 saat

Sosyal Bilgiler 3 saat

Fen Bilimleri 4 saat

Yabancı Dil 3 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

6. Sınıf Dersleri Neler

6. sınıf dersleriyle ilgili merak edilen konuların başında hangi derslerin yer aldığı gelmektedir. 6. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Spor derslerinden oluşmaktadır.

6. Sınıf Ders İsimleri

Türkçe

Matematik

Sosyal Bilgiler

Fen Bilimleri

Yabancı Dil

Görsel Sanatlar

Müzik

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Beden Eğitimi ve Spor

6. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

6. sınıfta haftalık toplam 29 saat zorunlu dersler gösterilmektedir. 6 saat ise seçmeli derslere ayrılmaktadır. Yani 6. sınıf öğrencisi haftalık olarak toplam 35 saat ders görmektedir. Türkçe dersi 6 saat olarak en fazla görülen derstir; Müzik ve Görsel Sanatlar ise 1’er saate sahip dersler olarak en az görülen derslerdir.

ÖNERİLEN VİDEO