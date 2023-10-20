6. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 6. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte hangi derslerin kaç saat işleneceği, toplam haftalık ders saati gibi sorular yanıt buldu. 6. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 6. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
Öğrenciler yeni bir eğitim öğretim döneminde hangi dersleri göreceklerini, ders saatlerini ve ders içeriklerini merak etmekte, bu konular hakkında araştırma içerisine girmektedir. Yazımızda 6. sınıf ders saatleriyle ve hangi derslerin görüleceğiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 6. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 6. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 6. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.
6. Sınıf Dersleri
Öğrenciler ders listesini oluşturarak eğitim ve öğretim dönemini oluşturmak isteyebilir. Bu sebeple de hangi dersleri göreceklerini ve ders saatlerini araştırmaya koyulabilirler. 6. sınıf derslerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 6. sınıf dersleri ve ders içerikleri:
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgiler
Yabancı Dil
Fen Bilimleri
1.Dönem
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
6. Sınıf Ders Saatleri
6. sınıf ders saatleri toplam 35 saatlik bir ders programından oluşmaktadır. Bu 35 saatin 6 saati seçmeli derslere, 29 saati ise zorunlu derslere ayrılmıştır.
6. Sınıf Dersleri Neler
6. sınıf dersleriyle ilgili merak edilen konuların başında hangi derslerin yer aldığı gelmektedir. 6. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Spor derslerinden oluşmaktadır.
6. Sınıf Ders İsimleri
6. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
6. sınıfta haftalık toplam 29 saat zorunlu dersler gösterilmektedir. 6 saat ise seçmeli derslere ayrılmaktadır. Yani 6. sınıf öğrencisi haftalık olarak toplam 35 saat ders görmektedir. Türkçe dersi 6 saat olarak en fazla görülen derstir; Müzik ve Görsel Sanatlar ise 1’er saate sahip dersler olarak en az görülen derslerdir.