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        Haberler Gündem Eğitim 6. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 6. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        6. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 6. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte hangi derslerin kaç saat işleneceği, toplam haftalık ders saati gibi sorular yanıt buldu. 6. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 6. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:14
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        Ortaokul 6. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Öğrenciler yeni bir eğitim öğretim döneminde hangi dersleri göreceklerini, ders saatlerini ve ders içeriklerini merak etmekte, bu konular hakkında araştırma içerisine girmektedir. Yazımızda 6. sınıf ders saatleriyle ve hangi derslerin görüleceğiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 6. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 6. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 6. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

        6. Sınıf Dersleri

        Öğrenciler ders listesini oluşturarak eğitim ve öğretim dönemini oluşturmak isteyebilir. Bu sebeple de hangi dersleri göreceklerini ve ders saatlerini araştırmaya koyulabilirler. 6. sınıf derslerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 6. sınıf dersleri ve ders içerikleri:

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        Türkçe

        • Anlam Bilgisi
        • Sözcükte Anlam
        • Cümlede Anlam
        • Parçada Anlam
        • Yazım Bilgisi
        • Dil Bilgisi
        • Edebi Türler ve Söz Sanatları

        Matematik

        • Doğal Sayılarla İşlemler
        • Çarpanlar ve Katlar
        • Kümeler
        • Tam sayılar
        • Kesirlerle İşlemler
        • Ondalık gösterim
        • Oran
        • Cebirsel İfadeler
        • Veri Toplama ve Değerlendirme
        • Açılar
        • Alan ölçme
        • Çember
        • Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
        • Sıvı Ölçme

        Sosyal Bilgiler

        • Dönem
        • Biz ve Değerlerimiz
        • Tarihe Yolculuk
        • Yeryüzünde Yaşam
        • Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda
        • Dönem
        • Bilim Ve Teknoloji Hayatımızda
        • Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
        • Yönetime Katılıyorum
        • Uluslararası İlişkilerimiz

        Yabancı Dil

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        • Dönem
        • Ünite: Life (YAŞAM)
        • Ünite: Yummy Breakfast (NEFİS KAHVALTI)
        • Ünite: Downtown (ŞEHİR MERKEZİ)
        • Ünite: Weather and Emitions (HAVA VE EMİSYONLAR)
        • Ünite: At the Fair (FUARDA)
        • Dönem
        • Ünite: Occupations (MESLEKLER)
        • Ünite: Holidays (TATİLLER)
        • Ünite: Bookworms (KİTAP KURDU)
        • Ünite: Saving the Planet (GEZEGENİ KORUMAK)
        • Ünite: Democracy (DEMOKRASİ)

        Fen Bilimleri

        1.Dönem

        • Güneş Sistemi Ve Tutulmalar
        • Vücudumuzdaki Sistemler
        • Kuvvet ve Hareket
        • Madde ve Isı
        • Dönem
        • Madde ve Isı
        • Ses Ve Özellikleri
        • Vücudumuzdaki Sistemler Ve Sağlığı
        • Elektriğin İletimi

        Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

        • Dönem
        • Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı
        • Namaz
        • Dönem
        • Zararlı Alışkanlıklar
        • Muhammed'in Hayatı
        • Temel Değerlerimiz

        6. Sınıf Ders Saatleri

        6. sınıf ders saatleri toplam 35 saatlik bir ders programından oluşmaktadır. Bu 35 saatin 6 saati seçmeli derslere, 29 saati ise zorunlu derslere ayrılmıştır.

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        • Türkçe 6 saat
        • Matematik 5 saat
        • Sosyal Bilgiler 3 saat
        • Fen Bilimleri 4 saat
        • Yabancı Dil 3 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
        • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 saat
        • Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

        6. Sınıf Dersleri Neler

        6. sınıf dersleriyle ilgili merak edilen konuların başında hangi derslerin yer aldığı gelmektedir. 6. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Spor derslerinden oluşmaktadır.

        6. Sınıf Ders İsimleri

        • Türkçe
        • Matematik
        • Sosyal Bilgiler
        • Fen Bilimleri
        • Yabancı Dil
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
        • Beden Eğitimi ve Spor

        6. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        6. sınıfta haftalık toplam 29 saat zorunlu dersler gösterilmektedir. 6 saat ise seçmeli derslere ayrılmaktadır. Yani 6. sınıf öğrencisi haftalık olarak toplam 35 saat ders görmektedir. Türkçe dersi 6 saat olarak en fazla görülen derstir; Müzik ve Görsel Sanatlar ise 1’er saate sahip dersler olarak en az görülen derslerdir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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