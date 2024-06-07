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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!

        Konya'da, önce 26 yaşındaki Gül Bedel'in evde, 4 saat sonra da ablası 30 yaşındaki Şerife Bedel'in bir site bahçesinde ölü bulunmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Gül Bedel gibi Şerife Bedel'in de yüksek dozda hap içerek öldüğü belirlendi. İki kardeş, dün toprağa verildi. Soruşturmada ailenin ifadesine başvurulacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 08:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:54
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        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
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        Konya'da, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta ailesiyle oturan ve bekâr olduğu öğrenilen Gül Bedel (26), önceki gün saat 06.30 sıralarında evde hareketsiz halde bulundu.

        YÜKSEK DOZDA HAPLA HAYATINA KIYMIŞ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Gül Bedel'in, yüksek dozda hap içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

        SİTE BAHÇESİNDE BİR KADIN ÖLÜ BULUNDU

        Gül Bedel'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu olaydan yaklaşık 4 saat sonra da aynı mahallede Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde bir kadın, yerde hareketsiz yatarken bulundu.

        4 SAAT SONRA ABLASI DA YAŞAMINA SON VERDİ

        İhbarla adrese giden polis, adının Şerife Bedel (30) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü saptadı. Bekâr olan Bedel'in de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Şerife Bedel'in de otopsisinde yüksek dozda hap içerek öldüğü belirlendi. İki kız kardeş, bugün, Yazır Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        AİLE FERTLERİNİN İFADESİ ALINACAK

        Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da Bedel ailesi fertlerinin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
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        #Konya
        #Son dakika haberler
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