4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" başlığıyla yaptığı açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadelerine yer verdi.

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Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mehmetçiğin teröre ve… pic.twitter.com/0KEITwApUV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2024