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Bu yüzden ‘4 Nisan hangi burç? 4 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?’ gibi önemli soruları araştırdık. Burçlara ilgisi olanlar, yıldızları ve hareketlerini takip edenler, bu soruların cevaplarını da bilmeli.

4 Nisan Hangi Burç?

4 Nisan’da doğdunuz ve hangi burç olduğunuzu merak mı ediyorsunuz? 4 Nisan burcu ne sorusunun cevabı Koç burcudur. Genel olarak da burçlar, doğduğunuz aya göre değişirler ve 21 Mart- 20 Nisan arasında doğan herkes Koç burcudur. Ama 4 Nisan yükseleni nedir diye merak ediyorsanız onu hesaplamak için doğduğunuz saati de bilmeniz gerekiyor.

Peki bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Aslında bununla ilgili çok net bilgiler bulunuyor. Yükselen hesaplaması yaparken aşağıdaki tabloyu örnek alabilirsiniz.

- Sabah saatlerinde, yani 06:30-11:30 aralığında doğduysanız; yükseleniniz, Boğa, İkizler ya da Yengeç olacaktır.

- Öğle saatlerinde dünyaya geldiyseniz, bu saat aralığı 12:00- 14:00 aralığındaysa Aslan burcu olacak.

- Bunun yanı sıra diğer saatlerde doğduysanız da Başak, Terazi, Akrep ya da Yay olacak.

Her üç- dört saatte bir yükselen burçlar farklılık gösterir. Bu yüzden hangi saat aralığında doğduğunuzu çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Eğer tam olarak hesaplayamıyorsanız da internette yükselen burç hesaplama uygulamalarını kullanabilirsiniz. Böylece sonucu daha net elde edebilirsiniz.

4 Nisan Burcu Özellikleri

Koç burcu kadınlar ve erkekler benzer özelliklere sahip olabilecekleri gibi farklı özelliklere de sahiptirler. Genel olarak bakarsak; 4 Nisan burcu erkeği aşırı kıskanç ve gururluyken, aynı zamanda çekici ve etkileyici özelliklere de sahiptir.

4 Nisan burcu kadını da aynı şekilde çok kıskançtır ve aşırı sahiplenicidir. Buna ek olarak tavırlarında ve davranışlarında da bazı keskin çizgiler vardır, bunun için belirlenen sınırları aşamazsınız. 4 Nisan burcu kadınları, bir şeyleri organize etmeyi, onları takip etmeyi ve yürütmeyi rahatlıkla başarırlar. Aynı zamanda becerikli ve güçlüdürler. Bu yüzden de genellikle organizasyon görevlerini onlar yönetirler.

4 Nisan Burcu Yorumu

Her gün yeni burç yorumları yüklenir. 4 Nisan da aslında tarihe bakıldığında önemli olayların yaşandığı günlerden birisidir. Örneğin NATO Günü ve Dünya Çiçek Günü olarak da bilinir. Yapılan yorumlar da bazen bu günlerle alakalı olarak, yeni fırsatların karşınıza çıkacağına yönelik olur.

Buna ek olarak 4 Nisan burcu yorumlarından birisi de şu şekildedir: Güvenliğinizi ve sağlığınızı riske atmayın. Buna bağlı olarak vereceğiniz kararları da bir kere daha gözden geçirin.

4 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

4 Nisan doğumlu, Koç burcu olanlar kendileriyle aynı gün doğan ünlüleri ve futbolcuları da merak ederler. O yüzden de sizler için bir liste hazırladık:

- Fahriye Güney,

- Işılay Saygın

- Ercan Yazgan

- Hakan Bilgin

- Nuri Adıyeke

- Çağan Irmak

- Mert Müldür

Bunların yanı sıra 4 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimdir, onların da listesini hazırladık:

- Alexa Nikolas,

- Sarah Gadon

- Ben Gordon

- Mike Star

- Robert Downey Jr

- Branco

- Barry Pepper

İşte bu isimler de 4 Nişsan’da doğan önemli kişiler. Eğer siz de 4 Nisan tarihinde doğduysanız hangi burç olduğunuzu ve özelliklerinin de neler olduğunu öğrendiniz. Ayrıca burçlarla ilgili günlük yorumları da okuyarak vakit geçirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos