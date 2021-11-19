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4 kulaklı 'Midas', sokak hayvanlarına umut olacak

Başkent Ankara'da, 4 kulaklı doğan 'Mavi Rus' cinsi kedi 'Midas' adına açılan hesap, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak

19.11.2021 - 16:26 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının evinin bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan 4 kulaklı olanı sahiplendi.

     

  • DHA'nın haberine göre genetik mutasyon sonucu 1 yerine 2 çift kulağı olan ve 'Midas' ismi verilen kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü.

     

  • Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bölüm de olan 'Midas', sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. Evde 'Suzy' ve 'Zeyno' adlı 2 'Labrador' cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, yine sokak hayvanları için kullanılacak.

     

  • 'MİDAS'A ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR'

    Canis Döşemeci, 'Midas'ı 4 ay önce sahiplendiğini belirterek, "Arkadaşımın bahçesinde baktığı kedilerden birinin yavrusu olarak dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından 'Midas'a çok büyük bir ilgi var.

  • Özellikle yurt dışından çok büyük ilgi var. 'Midas'ın adını ne kadar çok duyurabilirsek 'satın alma sahiplen' kampanyasına katkısı olabileceğini düşünüyorum. Aslında sokak hayvanları için birçok şey yapıyoruz, mahalleli olarak.

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