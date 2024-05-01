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        Haberler Gündem Güncel 4. kattaki evin balkonundan düşüp öldü

        Karaman'da dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın öldü

        Karaman'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:33
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        4. kattaki evin balkonundan düşüp öldü
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        Karaman'da 60 yaşındaki Şerife K., Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan apartmanın dördüncü katındaki evin balkonundan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şerife K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        #Karaman
        #Kaza
        #ölüm
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