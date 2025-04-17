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        Haberler Gündem 4 katlı binanın çatı katında yangın - Güncel haberler

        4 katlı binanın çatı katında yangın

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:24
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        4 katlı binanın çatı katında yangın
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        Yangın, saat 18.30 sırlarında Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

        Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın, söndürüldü.

        Çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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