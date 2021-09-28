4. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması ödülleri 2 Ekim'de sahiplerini bulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ve daha önce "Komşum ve Ben", "Aile Olmak" ve "Göç" temaları işlenen yarışmanın bu yılki teması "Yalnızlık" olarak belirlendi.
Çubuk Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsünün ana sponsorluğunda, Duyarlı Medya Platformu ve Keçiören Belediyesinin de iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmaya başvurular sona erdi.
Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Kenan Olpak, Rıza Oylum, Nilgün Kiraz, Mehmet Ali Karga, Ömer Faruk Aksoy, Muhammed Uyar ve Okan Özbay yer aldı.
Yarışmada, ön inceleme kurulu tarafından seçilen her iki kategoriden de ilk 20'ye giren eserler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda kısa film dalında birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.
Fotoğrafçılık dalında ise birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü 3 bin liranın sahibi olacak. Yarışmanın ödül töreni, 2 Ekim'de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türkocağı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!