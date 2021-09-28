4. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması ödülleri 2 Ekim'de sahiplerini bulacak

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen ve daha önce "Komşum ve Ben", "Aile Olmak" ve "Göç" temaları işlenen yarışmanın bu yılki teması "Yalnızlık" olarak belirlendi.

Çubuk Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsünün ana sponsorluğunda, Duyarlı Medya Platformu ve Keçiören Belediyesinin de iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmaya başvurular sona erdi.

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Kenan Olpak, Rıza Oylum, Nilgün Kiraz, Mehmet Ali Karga, Ömer Faruk Aksoy, Muhammed Uyar ve Okan Özbay yer aldı.

Yarışmada, ön inceleme kurulu tarafından seçilen her iki kategoriden de ilk 20'ye giren eserler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda kısa film dalında birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.

Fotoğrafçılık dalında ise birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü 3 bin liranın sahibi olacak. Yarışmanın ödül töreni, 2 Ekim'de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türkocağı Salonu'nda gerçekleştirilecek.