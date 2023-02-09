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4 gün önce satın aldıkları evin enkazında eşi ve 3 çocuğuyla can verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 4 gün önce Elbistan'da satın aldıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı. Taşkın ailesinin ilk depremde hasar görmesine rağmen girdikleri evlerinin ikinci depremde yıkıldığı öğrenildi

Giriş: 09.02.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
4 gün önce satın almışlardı... 5 kişilik aileye mezar oldu
DHA

Aydın'ı Söke ilçesi Doğanbey Mahallesinden uzun yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İsmail Taşkın, 10 yıl önce Zeliha Taşkın ile evlendi.

DHA'nın haberine göre eşinin memleketine yerleşip, sanayide kaynak ustası olarak çalışan Taşkın'ın bu evlilikten Sehernur, Hanım ve Muhammed Emin isminde 3 çocuğu oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

İsmail Taşkın, birikimi ile 2 Şubat günü Güneşli Mahallesi'nde satın aldığı dairenin tapusunun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

İLK DEPREMDEN KURTULDULAR, İKİNCİ DEPREM ENKAZI ALTINDA KALDILAR

İsmail Taşkın ve ailesi, 6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremden kendi imkanlarıyla dışarıya kaçarak canlarını kurtardı. Ancak, 4 gün önce satın aldıkları evlerine tekrar giren Taşkın ailesi, bu defa merkez üstü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı.

AİLE KAHRAMANMARAŞ'A YOLA ÇIKTI

Arama kurtarma ekipleri Taşkın Ailesi'nin 5 ferdinin bugün cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan İsmail Taşkın'ın ağabeyi Tanju Taşkın, Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

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