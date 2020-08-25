Elazığ'da, geçtiğimiz cuma günü merkez Salıbaba Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, saat 23.00 gibi evinden hurda toplamak için çıkan 4 çocuk babası Mehmet Ataşcı (64) bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Ataşcı'dan haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polis ekiplerine bilgi verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşlı adamın bulunması içi geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
100 KİŞİLİK EKİP İLE ARANDI
İHA'da yer alan habere göre bu kapsamda oluşturulan 4 ekipte bulunan 100 personel, mahalleler, mezarlıklar, metruk binalar ve gidebileceği yerler olmak üzere toplamda 8 bölgede arama çalışmaları yaptı. Aynı zamanda drone ile havadan taramalar sürdürülürken, vatandaşlarda bilgilendirildi.
EVİNE 25 KM UZAKTA BULUNDU
Yapılan çalışmada gece saatlerinde yaşlı adam evinden 25 kilometre uzakta Hankendi mevkiinde boş bir tarlada bulundu. Ekipler tarafından alınan adam ailesine teslim edildi.
"KARANLIK ÇÖKÜNCE GELEMEDİM"
Olay günü Hankendi tarafına gittiğini belirten Mehmet Ataşcı, “Ondan sonra da karanlık çökünce ben de daha da gelemedim. Ben orada dut yedim zaten başka da bir şey yoktu. Ben bayağı geldim ama karanlık çökünce durdum. Allah, polisimizden razı olsun, dert vermesin” dedi.
"ARTIK UMUDU KESMİŞTİK"
Babasına kavuşmanın mutluluğu yaşayan kızı Halime Ataşcı ise, “Rabbim, binlerce kez hepinizden razı olsun. Çok şükür bulundu. 4 gündür kayıptı artık umudu kesmiştik. Babamı görünce mutlu oldum. Bir taraftan da bizden şüpheleniliyordu ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Babama en son zarar verecek kişi bizdik, çok şükür bulundu. Polis, bugün sabah saatlerinden beri babamı her yerde drone ile arıyordu. Ekipler her yerde arama yaptı, çok şükür babama kavuştuk” diye konuştu.
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