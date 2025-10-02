4. Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri' Pera Müzesi'nde düzenlenen bir törenle sahiplerine takdim edildi
Sanat Kritik'in organizasyonunda düzenlenen ödül töreninde Doğan Hızlan da hazır bulundu.
Dün gerçekleştirilen törende Eleştiri ve İnceleme Ödülü, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek'in 'İki Kilise Arasında Binamaz' başlıklı kitabına verildi.
MAKALE DALINDA ÖDÜLLER
Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödüllerini makale dalında H. Nisa Yılmaz "Molar Mimari'nin Ötesi: Tutkulu Perçem'i Trans Yapılar Işığında Okumak" ve Hülya Bayram "Roman Türünde Diyalektik ve Uzamsal Ütopyalar: Ankara ve Yalnızız Örnekleri" başlıklı çalışmaları kazandı.