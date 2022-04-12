4 büyükler faaliyet raporlarını açıkladı! En fazla zarar eden... - Futbol haberleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 arası dönemi kapsayan faaliyet raporlarını yayınladı. Raporlara göre en fazla zarar eden takımlar Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olarak sıralandı.

İşte açıklanan raporlara göre takımların söz konusu dönemdeki zararları...

Trabzonspor'un 1 Haziran 2021 - 28 Şubat 2022 itibarıyla dönem net zararı 418.054.449 TL olarak gerçekleşti.

Beşiktaş'ın 1 Haziran 2021 - 28 Şubat 2022 dönemi zararı 396.149.180 TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2021 - 28 Şubat 2022 dönem zararı 131.567.728 TL oldu.

Galatasaray'ın 1 Haziran 2021 - 28 Şubat 2022 denetimden geçmemiş dönem net zararı 173.770.798 TL olarak açıklandı.