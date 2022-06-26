4 bölgede 10 il için uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir’in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELER VE İLLERDE HAVA

MARMARA: Parçalı bulutlu, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 30 °C - Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE 31 °C - Parçalı bulutlu, güney ve batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL 28 °C - Parçalı bulutlu.

KOCAELİ 28 °C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Manisa ile İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Aydın'ın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 33°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR 32°C - Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri ile iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KÜTAHYA 24°C - Parçalı bulutlu.

MANİSA 33°C - Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ: Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 33°C - Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ANTALYA 33°C - Az bulutlu, batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu.

HATAY 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN 30°C - Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C - Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANKIRI 24°C - Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR 24°C - Parçalı bulutlu.

KONYA 26°C - Parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge gelinde kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor

BOLU 19°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE 25°C - Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU 21°C - Çok bulutlu, il geneli çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP 22°C - Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde batısı başta olmak üzere il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Samsun ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatın yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 26°C - Parçalı bulutlu.

VAN 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 32°C - Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP 28°C - Az bulutlu.

SİİRT 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA 32°C - Az bulutlu.

DENİZLERDE HAVA

Batı ve Orta Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Sinop ve Samsun kıyılarında kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneybatısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşama kadar 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.