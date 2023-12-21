4 at öldü, 5 kişi yaralı

Mardin'de yola çıkan 4 at öldü, araçtaki 5 kişi yaralı
Mardin'de otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 1 yaşındaki bebekle birlikte 5 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı.
Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.