39 yıl sonra Merve Özbey'in sesinden

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, yeni cover çalışması 'Bir Ateşe Attın Beni'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu.

REKLAM advertisement1 Kamuran Akkor'un 1986'da çıkardığı şarkıyı yeni düzenlemesiyle 39 yıl sonra yeniden seslendiren Merve Özbey, o yılların sevilen şarkısına bu projeyle taze bir yorum kattı.

Sözlerine Ali Tekintüre, müziğine Ahmet Özcan Ertürk'ün imza attığı şarkının yeniden düzenlemesini Celil Yavuz yaptı. Şarkının klibi için Özbey'in bir fotoğrafı yapay zekâ yardımıyla hareketlendirilerek lirik bir video oluşturuldu. REKLAM

'Bir Ateşe Attın Beni', 28 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.