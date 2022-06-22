37 ayrı suçtan aranıyordu, yakalandı

İHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde girdiği bir evden 80 bin TL değerinde altın çalan ve 37 ayrı suçtan aranan C.A. isimli hırsız, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.

Olay, 3 Haziran 2022 Cuma günü Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evine giren hırsız 80 bin TL'lik altın çalarak kayıplara karıştı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hırsızlık şüphelisinin 37 ayrı suçtan aranan C.A. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler C.A.'nın yerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda C.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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