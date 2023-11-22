Shakira'ya 120 milyon Euro kaybettiren aşk
Son zamanların en ilginç açıklaması... "Shakira, Barcelona'da futbol oynayan Gerard Pique ile değil de o dönem Real Madrid'in futbolcusu olan Sergio Ramos ile birliktelik yaşasaydı banka hesabında 120 milyon Euro (3 milyar 771 milyon lira) daha fazla parası olacaktı"
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona erdi. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı Clara Chia Marti ile aldattı.
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Shakira, aldatıldıktan sonra iki çocuğuyla birlikte Barcelona'dan ayrılarak Miami'ye yerleşti. Shakira, özel hayatında yaşadığı bu derin darbenin üzerine bir de büyük ticari sarsıntı yaşadı.
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İspanya'da savcılık, Shakira’yı 2012 - 2014 yıllarında 6 farklı suçla maliyeden 14.5 milyon Euro (Yaklaşık 455 milyon TL) vergi kaçırmakla suçladı.
Hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen Shakira, önceki gün İspanya Vergi Dairesi ile anlaşarak 17 milyon 400 bin Euro ödemeyi kabul etti. Shakira, böylelikle tutuklanarak hapse girmekten kurtuldu.
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Shakira'nın avukatı Pau Molins, bu konuda bir hayli ilginç bir açıklamada bulundu. Molins, İspanya'daki çeşitli bölgelerdeki vergi ödeme farklılığından dert yanarak bu konuda ünlü müvekkilini örnek gösterdi.
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Sergio Ramos
Pau Molins, Shakira'nın Gerard Pique ile değil de Madrid'de yaşayan, o dönem Real Madrid'in futbolcusu olan Sergio Ramos ile aşk yaşaması halinde banka hesabında 120 milyon Euro daha fazla para olacağını dile getirdi. Molins, bu durumun da İspanya'da uygulanan vergi yasalarının ülkenin bütün bölgeleri için eşit olmadığının göstergesi olduğunu belirtti.
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Peki bu fark neden oluşur?
Madrid'de yaşayanlardan servet vergisi alınmıyor. Katalonya bölgesinde yaşayanlardan ise servet vergisi alınıyor.
Shakira, Madrid'de yaşamış olsaydı servet vergisi ödemeyecekti. Farkın oluşmasındaki bir diğer etmen ise Shakira'nın Madrid'de yaşamış olması halinde vergi kaçakcılığından 6 değil, 3 maddeden suçlanacaktı. Bu da daha az ceza ödemesine neden olacaktı.
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Shakira - Gerard Pique
Shakira'nın hem servet vergisi, hem de vergi kaçakcılığından daha az cezaya maruz kalmasıyla banka hesabında 120 milyon Euro daha olacaktı.
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Sergio Ramos, bir süre birliktelik yaşadığı gazeteci Pilar Rubio ile 2019'da evlendi. Çiftin 4 çocuğu bulunuyor.