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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Aziz'in Fenerbahçe karnesi! Bir varmış bir yokmuş... - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Aziz'in Fenerbahçe karnesi! Bir varmış bir yokmuş...

        Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 4,5 sezonda resmi maçların neredeyse yarısını kaçırdı. Sakatlık, teknik direktör tercihi ve cezası nedeniyle 234 maçın sadece 123'ünde şans bulabilen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 111 karşılaşmada ise forma giymedi.

        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 22.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:28
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        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin 'yerli kontenjanı' açısından en kilit isimlerinden biri olan Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle 19 Ekim'den bu yana formasından uzak kaldı.

        • 2

          Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyeri boyunca sakatlık problemleriyle uğraşırken, sarı-lacivertli kulüpte de bu nedenle birçok maç kaçırdı.

        • 3

          2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Aziz, o dönemden bu yana sarı-lacivertlilerin oynadığı 234 resmi maçın yaklaşık %47,4'ünde forma giymedi.

        • 4

          Serdar Aziz 234 resmi maçta 172 kez kadroya girerken, sadece 123 kez forma şansı buldu.

        • 5

          SAKATLIĞI SEBEBİYLE 48 MAÇTA FORMA GİYMEDİ

          Sakatlığı sebebiyle 48 maç kaçıran milli futbolcu, toplamda ise teknik direktör tercihi, cezası ve hazır olmaması nedeniyle 111 mücadelede forma giymedi.

        • 6

          Forma giydiği 123 maçın 112'sine ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, toplam 9760 dakika sahada kaldı.

        • 7

          SERDAR AZİZ'İN FENERBAHÇE'DEKİ SAKATLIK GEÇMİŞİ

          18/19: Üst adale yırtığı - 2 maç kaçırdı

          19/20: El bileği sakatlığı - 1 maç kaçırdı

          19/20: Bacak saskatlığı - 2 maç kaçırdı

          19/20: Diz sorunu - 2 maç kaçırdı

          20/21: Bağırsak virüsü - 1 maç kaçırdı

          20/21: Koronavirüs karantinası - 1 maç kaçırdı

          20/21: Alt adale problemleri - 2 maç kaçırdı

          21/22: Bel problemleri - 2 maç kaçırdı

          21/22: Göz yaralanması - 5 maç kaçırdı

          21/22: El kırığı - 2 maç kaçırdı

          21/22: Kasık gerilmesi - 1 maç kaçırdı

          21/22: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı

          22/23: Kasık sakatlığı - 10 maç kaçırdı

          22/23: Antrenman eksiği - 1 maç kaçırdı

          22/23: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı

          22/23: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı

          22/23: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı

          23/24: Bilinmeyen sakatlık - 3 maç kaçırdı

          23/24: Bilinmeyen sakatlık - 1 maç kaçırdı

          23/24: Artroskopi - 8 maç kaçırdı

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