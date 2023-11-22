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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi! Ereğli neden afet bölgesi ilan edildi, Ereğli'de son hava durumu

        Son dakika haberi Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:07
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        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
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        Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi" açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti: "Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi. Defterdarlık Zarar Tespit Gurubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 işyeri zarar gördü.

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        AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördü. Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

        4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli’sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

        Fotoğraflar: AA

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