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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuşuyor

        G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehine takasına yönelik "Rehine takası olumlu bir gelişmedir, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuşuyor
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        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Filistinliler kendi yurtlarından göçe zorlanıyorlar. İsrail, Filistin halkının son bir umutla sığındıkları hastaneleri, camiilericamiileri, okulları acımasızca bombaladı.

        İsrail, nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybetti. Burada açıkça savaş suçu, insanlığa karşı suç işlenmektedir.

        Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız.

        Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Biz hiçbir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmüyoruz.

        Rehine takasında mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan ve bir an önce tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum.

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