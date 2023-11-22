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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'nın başarı hikayesi! Adım adım zirveye çıktı - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'nın başarı hikayesi! Adım adım zirveye çıktı

        A Milli Takım'da 21 Eylül 2023 tarihinde teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ay-yıldızlıları 2 ayda ayağa kaldırıp EURO 2024'e taşırken, ülkemize de büyük sevinç yaşattı. Futbolculuk döneminin ardından teknik adamlık kariyerinde de başarı basamaklarını tek tek çıkan İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlüğe efsanesi olduğu Roma'da başladı. 49 yaşındaki teknik adam, Fiorentina, Milan, Sevilla gibi takımlarda görev yaptıktan sonra 2021-2023 yılları arasında çalıştırdığı Adana Demirspor'a Avrupa kapılarını açtı. İşte Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük kariyerinden öne çıkan detaylar...

        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 22.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:51
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        • 1

          Sakatlıklar hemen hemen her futbolcu için kabus olsa da Vincenzo Montella bunu fırsata çevirebilen birkaç kişiden biri. Aynı İtalya futboluna adını altın harflerle yazdıran ender isimlerden olması gibi...

        • 2

          Roma'nın elde ettiği son şampiyonluğun da mimarlarından olan İtalyan çalıştırıcı, kariyerinin sonunda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalınca bu vakti antrenörlüğe hazırlanmak için kullandı ve ilk adımları attı. Futbolu bıraktıktan sonra yine Roma'da altyapıda görev almaya başlayan Montella'nın basamakları tırmanışı da hızlı oldu.

        • 3

          Claudio Ranieri ile yollarını ayıran başkent ekibi, takımı Vincenzo Montella'ya geçici süreliğine emanet ederken Roma sezonu altıncı sırada; Napoli, Udinese ama en önemlisi Lazio'nun gerisinde tamamladı.

        • 4

          Bir dönem birlikte futbol oynadığı isimlerin aynı zamanda kulüp efsaneleri sayılması, Vincenzo Montella'nın işini kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırdı. Üzerindeki baskıyla 13 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Roma sezon sonunda Vincenzo Montella ile yola devam etmeyip yerine Luis Enrique'yi getirdi.

        • 5

          Ertesi sezon Catania ile ligi Roma'nın sadece 8 puan gerisinde tamamlayan Montella'nın sonraki adresi ise eski günlerinden çok uzaktaki Fiorentina oldu. Kadrosunun istediği kadar geniş olmadığını gören Montella, henüz ilk haftadan ayrılmayı düşünse de devamında şahane bir üç yıl geçirdi.

        • 6

          Fiorentina, Montella yönetimindeki üç sezonda da ligi dördüncü sırada tamamlamış, Avrupa Ligi ve Coppa Italia'da yarı finale yükselmişti. Serie A'da o dönem çalışan teknik direktörler arasında Roberto Mancini ve Massimiliano Allegri'nin ardından en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik dierktör oldu.

        • 7

          Montella'yı, yeniden Avrupa'ya dönen Fiorentina'dan koparan ise Walter Zenga sonrasında Sampdoria'yı şampiyonluğa taşıyabilecek bir teknik direktör arayan Massimo Ferrero oldu. Kulübün sahibi, Zenga'nın kendisinin yükseğe koyduğu hedeflere ulaşma yolunda aynı heyecanı hissetmediğini söyleyerek Vincenzo Montella'nın peşine düştü ancak ufak bir sorun vardı: Montella'nın Fiorentina'dan ayrılabilmesi için 5 milyon Euro'luk tazminat maddesinin ödenmesi gerekiyordu.

        • 8

          Ferrero eşini de yanına alarak Montella'ya yakın markaja başladı. Birkaç gün akşam yemeği yemelerine rağmen Montella, futbol dışında kalmayı tercih etse de nihayetinde konu teklife geldi. Montella'nın Fiorentina'ya bu tazminatı ödeyebilecek durumu yoktu, Ferrero ise bu kadar yüksek bir bedel ödemeye yanaşmıyordu. Nihayetinde Montella, Fiorentina ile pazarlık yaparak Sampdoria'nın başına geçti.

        • 9

          Bugünden bakınca anlamsız bir geçiş olsa da bu tercih nostaljik olarak çekiciydi. Sampdoria, Montella'nın oyuncu olarak ilk Serie A kulübüydü ve en üst ligdeki en verimli üç yıllık dönemini burada geçirdi. Emekliliğinden kısa bir süre önce de kiralık olarak geri dönmüştü.

        • 10

          Fiorentina ile topa sahip olmaya dayalı çekici bir futbol oynatan Montella, 'İtalya'da Avrupa tarzında top oynatan tek teknik direktör' olarak gösteriliyordu. Sampdoria'nın menajeri Gigi Delneri, "Futbolumuza yenilik getiren tek kişi o." diyordu.

        • 11

          Her ne kadar kulüp sahibinin hedefleri yukarıda olsa da Fiorentina'dan daha düşük bir maaş bütçesi ve dengesiz bir kadro ile Montella'nın Sampdoria macerası kısa sürdü: 27 maçlık görevinin ardından Milan'ın başına geçti. Milan'daki görevi de son derece zorluydu. Üç yıldır Avrupa'ya gidemeyen bu devi ayağa kaldırması gerekiyordu.

        • 12

          İtalya'da o yılları domine eden Juventus'a karşı Süper Kupa'yı kazanan Montella, Milano ekibini Avrupa Ligi'ne taşırken devamındaki sezonda ise ilk kez ülke dışına adım attı: Sevilla, Eduardo Berizzo ile aralık ayının sonlarına doğru yollarını ayırmış ve Vincenzo Montella'yı göreve getirmişti. Ancak Milan'dan sonra Sevilla'da da işler yolunda gitmedi ve İtalyan hocanın Endülüs macerası da sadece 5 ay sürdü.

        • 13

          Sevilla'dan sonra yine Fiorentina'ya dönen Montella'nın Floransa'daki ikinci dönemi beklediğinden kötü oldu. 27 maça çıktılar ve sadece 0.93 puan ortalaması yakalayabildiler. Koronavirüs pandemisiyle liglere verilen ara, Montella için de bir dinlenme dönemi oldu. Birkaç kulüpten teklif alan İtalyan çalıştırıcı, 'Yeni bir proje' beklediğini ve umduğu şartlar oluşmadığı için bu teklifleri geri çevirdiğini dile getirdi.

        • 14

          Farklı coğrafyalar ve farklı ligleri keşfetmek isteyen Montella'nın yolu Adana'ya düştü. Doğup büyüdüğü Napoli'ye benzettiği Adana'ya ayak bastığı günden ayrıldığı güne kadar şehrin sevgililerinden biri oldu.

        • 15

          Lige yıllar sonra geri dönen Adana Demirspor sezona istediği başlangıcı yapamasa da Montella ile yükselişe geçti ve sezonu 9. sırada tamamladı. Mario Balotelli, Younes Belhanda gibi yönetmesi zor yıldızlarla iyi iş çıkaran İtalyan çalıştırıcı geçen sezon ise Adana Demirspor'u Avrupa elemelerine taşıdıktan sonra görevinden ayrıldı.

        • 16

          2 AYDA AYAĞA KALDIRDI!

          Adana Demirspor ile ülkemizi tanıyan ve seven Montella ile Türk halkının yolu, bu kez A Milli Takım'da kesişti... 21 Eylül'de A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam, ay-yıldızlıları 2 ayda şahlandırdı. Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmezken, 3 galibiyet, 1 de beraberlik aldı.

        • 17

          İtalyan teknik adam yönetiminde çıktığı ilk 2 maçta Hırvatistan'ı 1-0, Letonya'yı ise 4-0 mağlup ederek EURO 2024 vizesi alan A Milli Takım, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'yı da deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

        • 18

          Montella'lı Milliler, eleme grubu son maçında ise Galler ile 1-1 berabere kalarak tarihte ilk kez lider olarak şampiyona bileti aldı.

        • 19

          GÖNÜLLERİ FETHETTİ

          Montella oynattığı futbol kadar saha dışında yaptıklarıyla da Türkiye'de büyük iz bıraktı. Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Türkiye için adeta seferber olan Montella gönüllerde taht kurdu.

        • 20

          Hatay'da depremzede çocuklarla futbol oynayıp moral veren Montella, "Vincenzo Montella Acil Durum" adıyla insani yardım derneği kurup, deprem felaketi için "SOS Turchia" yardım kampanyası başlattı.

        • 21

          Vincenzo Montella'nın kampanyasına, eski İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.

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