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3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı ve 3600 günden erken emekli olunabilir mi? 3600 prim günü emeklilik şartları nedir?

Meclisten geçti! 3600 günden emekli olma şartları nedir?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri olan Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ, Sivas, Gaziantep ve Malatya’yı etkisi altına alan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle TBMM çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat Salı günü toplanan Genel Kurul, EYT düzenlemesine gitti ve yasa Meclis’ten geçti. İşte 3600 EYT son dakika açıklamaları...

Giriş: 01.03.2023 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi. İşte detaylar...

  • HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

  • SSK’lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    SSK’lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    BAĞ-KUR’lu kadınlar: 7200 prim günü.

    BAĞ-KUR’lu erkekler: 9000 prim günü.

    Emekli Sandığı’na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

    Emekli Sandığı’na tabi erkekler: 9000 prim günü.

    Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.

  • 3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

  • Yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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