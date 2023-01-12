EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILACAK?
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmiş olanlara, vazife malulü aylığı bağlananlara veya ölüm sebebiyle aylık bağlanan hak sahiplerine emekliliğe hak kazandıkları tarihi takip eden;
- Üç ay içinde, üç ay içerisinde değişiklik olmaması halinde takip eden altı ay içinde, emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle,
- İlk mali yılın birinci ayında (ocak ayında) katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelmesi halinde, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi farkı ayrı ayrı ödeniyor.
Buna göre, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge değişiklikleri nedeniyle emekli ikramiyesi fark tahakkuku hakkından, aylık başlangıç tarihi veya ölüm tarihini takip eden aybaşı tarihi 1 Ocak 2022 (dahil) – 31 Aralık 2022 (dahil) tarihleri arasında olanlar yararlanacak.
Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayı 2024 yılının ocak ayı olduğundan, aylık başlangıç tarihi veya ölüm tarihini takip eden aybaşı tarihi 1 Ocak 2023 ve sonrası olanlara ek gösterge artışından kaynaklı olarak emekli ikramiyesi farkı ödenmeyecek.