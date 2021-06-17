Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum, Accor Grubu’nun premium otel markalarından MGallery’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Bodrum Yalıkavak’ta deniz kıyısına konumlandırılmış MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak'ın, 1 Temmuz’da kapılarını açacağı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Delta Yatırım Holding bünyesinde yer alan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak projesi, Accor Grubu ile isim hakkı modeli ile geliştirilmiş olup, yönetim danışmanlığı Access Otelcilik Turizm Yatırım ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılıyor.
Projenin, Delta Yatırım Holding’in iştiraki İnci Turizm A.Ş. tarafından 35 milyon dolar yatırımla hayata geçirildiği belirtildi.
13 dönümlük denize sıfır bir alana kurulan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak'ta 35’i süit olmak üzere 102 odası bulunuyor.
Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini söyleyen Accor CCO’su Yiğit Sezgin, "Accor Grubu olarak, Türkiye’de 13 marka ve 56 otelden oluşan mevcut portföyümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. İnci Turizm A.Ş. ile imzaladığımız sözleşme ile Accor Grubu çatısı altındaki MGallery markamızın yeni otelinin Bodrum’da açılacağını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Markamızın en yeni oteli olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak ’nin Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri olan Bodrum’da, ileri düzeyde şık bir otelcilik anlayışıyla turizm hayatına güç katacağına inanıyorum. Accor grubu olarak, Türkiye’de resort otel ve yeni markalarımız ile yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
İnci Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta da, bu işbirliğinin dünya çapında ünlü diğer gruplara da ilham vereceğine inandıklarını söyledi.
Pandemi yüzünden sezon doluluklarının geçen yıl Bodrum’da yüzde 90’lardan yüzde 60’lara düştüğünü hatırlatan Murat Delibalta, "Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısındaki büyük düşüş, Bodrum'u da olumsuz yönde etkiledi. Bununla beraber 2021 yılı ikinci yarısından itibaren tüm dünya ve Türkiye’deki aşılama sayılarının artması ile negatif trendin sona ermesi sonucu turizmde de toparlanma beklentileri bulunmaktadır. Özellikle 2022 yılından itibaren 2019 rakamlarına ulaşmak tüm turizmcilerin genel beklenti ve hedefleri olarak görülmektedir. Biz de geleceğe dair umutluyuz. Bu yıl için yüzde 60 olarak planladığımız doluluk oranlarının pandemi sonrasında yüzde 90’a ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.
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