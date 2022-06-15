Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde bulunan 35 dönümlük ada, 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor.
İHA'nın haberine göre ilçede görevli bir komutanın bıraktığı iki tavşanın çoğalmasıyla adada şu anda 200'ün üzerinde tavşan olduğu biliniyor.
Ada aynı zamanda yaz aylarında da binlerce martıyı da barındırıyor.
Tavşanların ve martıların yanı sıra 68 kuş türüne de bünyesinde bulunduran 35 dönümlük ada, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
1. derece SİT alan ilan edilen ve çıkmanın yasak olduğu adanın sahil bandına gezinti alanı oluşturulması planlanıyor.
Göl üzerinde bulunan ve seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan ada, dron ile havadan görüntülendi. Binlerce martının aynı anda uçması ise eşsiz görüntüler oluşturdu.
Sivrice ilçesinin şehir merkezine yakın olmasından dolayı sürekli geldiği belirten vatandaşlardan Onur Ayaz, “Kışın geldiğimizde devamlı tavşanları görüyoruz. Yaz aylarında ise martıları görme imkanı buluyoruz. Burası çok güzel bir yer” dedi.
Adanın güzel olduğunu ifade eden Mustafa Canpolat, “Bu adada hayvanların kendi özel bir yaşam alanı var. Güzel görsel bir alan oluşmuş durumda. Kışın ada tavşan adası olarak biliniyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ada turizme açılabilir ancak martılar da inşallah orada rahatsız olmazlar” diye konuştu.
Adanın yazın martılara kışın ise tavşanlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Murat Yıldırım, “Bazı imkanlar dahilinde vatandaşların gelip burayı gördüğünü biliyoruz. Ama daha fazla insanın gelip buraya görmesini istiyoruz. Böyle güzel bir yerin içerisinde adanın da bulunması ve o adada canlıların yaşaması çok iyi. Adada tavşan ve martıların bulunmasıyla orada bir ekolojik sistem oluşmuş. Orada bir tesisin kurulması belki çok güzel olmaz ama en azından halkımızın oraya gidip ortamı görüp ziyaret etmelerini istiyoruz” cümlelerini kullandı.
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