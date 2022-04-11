2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI

9 Nisan Cumartesi:

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3-2 KASIMPAŞA

GÖZTEPE 1 - 2 YUKATEL KAYSERİSPOR

Ç.RİZESPOR 2-1 KONYASPOR

GAZİANTEP FK 0 - 0 TRABZONSPOR

BEŞİKTAŞ 4 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

10 Nisan Pazar:

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

ADANA DEMİRSPOR 3 - 1 ALTAY

FENERBAHÇE 2 - 0 GALATASARAY

11 Nisan Pazartesi:

20.30 ANTALYASPOR - HATAYSPOR

SÜPER LİG 32. HAFTA PUAN DURUMU (11 NİSAM)