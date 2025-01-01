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        Haberler Bilgi Gündem 31/1-b trafik cezası nedir? 2005 yeniden değerleme oranı ile 31/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu?

        31/1-b trafik cezası nedir? 31/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Trafik kuralları, trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmek, oluşabilecek kazalar nedeniyle kişilerin can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla konulmuştur. Trafik kurallarına uymayan kişilere verilecek cezalar yasalarla belirlenmiştir. Her trafik cezasının bir kodu vardır. En fazla araştırılan ceza kodlarından biri de 31/1-b trafik cezasıdır. 31/1-b trafik cezası tutarı 2025 yılı için yeniden değerlenme oranında güncellenmiştir. Peki, 31/1-b trafik cezası nedir? 31/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:31
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        • 1

          Trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla konulmuştur. Trafikte uyulması gereken kurallar Karayolları Trafik Kanunu ile açıkça belirtilmiştir. Bu kurallara uyulmadığında farklı kodlar ile simgelenen trafik cezaları uygulanmaktadır. ‘’Takograf cezası’’ veya ‘’taksimetre cezası’’ olarak da bilinen 31/1-b trafik cezası da en çok merak edilen kodlardan biridir. Peki, 31/1-b trafik cezası nedir? 31/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        • 2

          31/1-B TRAFİK CEZASI NEDİR?

          31/1-b trafik cezası, ticari araçların takograf kullanmaması olarak bilinen trafik ceza maddesidir. Kısaca ‘’takograf cezası’’, başka bir ifadeyle ‘’taksimetre cezası’’ denilebilir.

          Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak suçtur.

          Bu kurala uymayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 31/1-b trafik cezası uygulanır.

        • 3

          31/1-B TRAFİK CEZASI PUANI KAÇ?

          31/1-b cezasının puanı 20 olarak belirlenmiştir. Yani bir ticari aracın 31/1-b nolu ceza alması üzerine idari para cezası ödenmesinin yanı sıra kişinin ehliyetine 20 puan eksi eklenir.

        • 4

          2025 31/1-B TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

          Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları güncellenmiştir.

          Buna göre 31/1-b trafik cezası tutarı, 2025 yılı için 4.512 TL olarak belirlenmiştir.

          Erken ödeme durumunda bu trafik cezasına %25 indirim uygulanır. Yani ceza kâğıdınız elinize ulaştığı günden itibaren 15 gün içinde ödeme yaparsanız 3.384 TL ödeyebilirsiniz.

        • 5

          31/1-B CEZASINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?

          Diğer trafik cezalarında olduğu gibi 31/1-b cezasına da itiraz etme hakkı vardır. İtiraz için cezanın tatbik edildiği yere bağlı olan Sulh Ceza Hakimliklerine şahsi olarak başvurmak gerekir. Bu noktada itiraz dilekçesi ve evraklar verilerek itiraz süreci başlatılır.

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