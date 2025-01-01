Trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla konulmuştur. Trafikte uyulması gereken kurallar Karayolları Trafik Kanunu ile açıkça belirtilmiştir. Bu kurallara uyulmadığında farklı kodlar ile simgelenen trafik cezaları uygulanmaktadır. ‘’Takograf cezası’’ veya ‘’taksimetre cezası’’ olarak da bilinen 31/1-b trafik cezası da en çok merak edilen kodlardan biridir. Peki, 31/1-b trafik cezası nedir? 31/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?