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        Haberler Bilgi Gündem 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman, hangi filmler yarışacak ve jüri koltuğunda kimler oturuyor?

        Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman, jüri koltuğunda kimler var ve hangi filmler yarışacak?

        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için heyecan sürerken, detaylar da netleşiyor. Finale kalan 11 film ve jüri üyelerinin belirlendiği festivalde kazanan film 1,5 milyon TL ödül alacak. İşte, 2024 Adana Altın Koza Film Festivali filmleri ve jüri üyeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:22
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        • 1

          31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. 16 kategoride verilecek ödüller için jüri üyeleri ve yarışacak filmler belli oldu. Festival sonunda, 'En İyi Film Ödülü' alan yapıma 1,5 milyon TL para ödülü verilecek. Peki, Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak, hangi filmler yarışacak ve jüri koltuğunda kimler oturuyor? İşte, detaylar...

        • 2

          ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

        • 3

          ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE HANGİ FİLMLER YARIŞACAK?

          16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 11 film şöyle;

          - Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğiniz Gibi Değil”,

          - Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”,

          - Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”,

          - Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”,

          - Murat Fıratoğlu’nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”,

          - Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil”,

          - Ceylan Özgün Özçelik’in “On Saniye”,

          - Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim”,

          - Zeynep Köprülü’nün “Su Yüzü”,

          - Orhan İnce’nin “Umut” (Hêvî)e

          - Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken”

        • 4

          ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELEİRİ KİM OLACAK?

          Adana Altın Koza Film Festivali’nin Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan yer alacak.

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