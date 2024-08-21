31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. 16 kategoride verilecek ödüller için jüri üyeleri ve yarışacak filmler belli oldu. Festival sonunda, 'En İyi Film Ödülü' alan yapıma 1,5 milyon TL para ödülü verilecek. Peki, Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak, hangi filmler yarışacak ve jüri koltuğunda kimler oturuyor? İşte, detaylar...