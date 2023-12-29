1 Ocak 2024 Pazartesi gününe kadar geçerli olacak bu uygulama ile İstanbullular, kişileştirilmiş kartlarıyla metro, metrobüs ve marmaray seferlerini ücretsiz kullanabilecek. Peki, metro, metrobüs ve marmaray seferleri kaça kadar açık olacak?