31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık okullar tatil mi, kamu ve özel sektörde mesai olacak mı?

1 OCAK 2025 HANGİ GÜN?

Bu yıl 31 Aralık tarihi salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise çarşamba olacak.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tatil edilmeyecek, bu tarihte eğitim faaliyetleri devam edecek.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU 31 ARALIK’TA TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık normal bir iş günü olarak kabul ediliyor. Yani bu tarihte kamu ve özel sektörde çalışanlar tam mesai yapıyor; ancak bazı iş yerleri, çalışanlarına yılbaşı kutlamaları amacıyla yarım gün izin verebiliyor.