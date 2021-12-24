Milyonlarca öğrencinin gündeminde 31 Aralık Cuma günü okullar açık mı, tatil mi sorusunun cevabı var. Her yıl, yeni başlayan senenin ilk günü resmi tatiller takviminde de yer aldığı üzere tatil oluyor ve bu günlerde devlet kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Türkiye resmi günler takvimine göre 1 Ocak'ta da resmi tatil kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında, bankalarda, PTT ve kargo şirketlerinde hizmet verilmeyecek. Peki, 31 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? İşte 2021 yılının son gününün tatil olup olmadığına dair merak edilen soruların yanıtı...