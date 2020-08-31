En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 268.546'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.326 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 31 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
30 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün akşam yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.
Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 347 artışla 6 milyon 141 bin 57'ye ulaştı.
AA'nın haberine göre, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 889 artarak 186 bin 875'e çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 409 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 107 bini geçti.
ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR
Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 846 bin 965 vakayla Brezilya, 3 milyon 566 bin 555 vakayla Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 702 bin 49 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken bunu 635 bin 898 vakayla Teksas ve 619 bin 3 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 12 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
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