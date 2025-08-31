Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 31 Ağustos 2025 Pazar altın fiyatları: Altın hafta sonu rekor kırıyor! Bugün gram, çeyrek, altın ons, bilezik fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları rekor kırıyor! 31 Ağustos Pazar çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkileyebileceği tahmin ediliyor. Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelecek dönemde Fed'in faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmasının etkisiyle dolar endeksindeki hareketlerin altının alternatif maliyetini etkileyerek oynaklığı artırabileceğini söyledi. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 31 Ağustos 2025 Pazar altın fiyatları...

        Giriş: 31.08.2025 - 07:41 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:11
