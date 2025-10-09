300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık bir dut ağacında oluşan insan silüeti, görenleri hayrete düşürüyor.

Ağacın gövdesi, yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken ortaya çıkan figür, hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ağaçta oluşan şekil, yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan silüetini andırıyor.

Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunması ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.

“GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ”

Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici” dedi.