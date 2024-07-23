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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları 30 Türk kulübü Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermenin mutluluğunu yaşıyor. - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        30 Türk kulübü Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

        Paris'te 33'üncüsü düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında 30 Türk kulübü olimpiyatlara sporcu göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Fenerbahçe 27 sporcu ile bu alanda zirvede bulunuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:56
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        30 kulüpten olimpiyata sporcu gönderme sevinci
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 102 sporcuyla temsil edilecek. Bu sporcular, Türkiye'den 30 ve Rusya'dan 1 kulübün formasını terletiyor.

        Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde mücadele eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye dışından bir kulüpte yer alan tek isim.

        FENERBAHÇE 27 SPORCUYLE ZİRVEDE

        Fenerbahçe, toplam 27 kişiyle Türkiye adına olimpiyat oyunlarına sporcu gönderen kulüplerin başında geliyor.

        Sarı-lacivertli kulübü, 11 sporcuyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 10 sporcuyla da ENKA takip ediyor.

        31 FARKLI KULÜPTE 102 SPORCU

        Türkiye'yi temsil edecek 102 sporcu, 31 farklı kulübün formasını taşıyor.

        Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek sporcuların kulüplere göre dağılımı şu şekilde:

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        Fenerbahçe (27): Ersus Şaşma, Alperen Acet, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz (Atletizm), Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş (Boks), Elis Özbay (Kürek), Sibel Altınkaya (Masa tenisi), Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Gizem Örge (Voleybol), Kuzey Tunçelli, Ecem Dönmez, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin (Yüzme), Yiğit Yalçın Çitak, Merve Vatan, Derin Atakan, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar, Deniz Çınar, Lara Nalbantoğlu (Yelken).

        İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11): Neslihan Yiğit Arın (Badminton), Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu, Burhan Akbudak (Güreş), Salih Yıldız, Vedat Albayrak, Mihael Zgank (Judo), Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli (Tekvando).

        ENKA (10): Kaan Kigen Özbilen, Salih Korkmaz, Yasmani Copello Escobar, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Ayşe Tekdal, Buse Savaşkan, Emel Dereli, Meryem Bekmez, Necati Er (Atletizm).

        ASKİ (9): Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun (Boks), İbrahim Çiftçi, Taha Akgül, Evin Demirhan Yavuz, Enes Başar, Ali Cengiz, Hamza Bakır (Güreş), Furkan Özbek (Halter).

        Galatasaray (6): Fidan Ögel, Kayra Özdemir (Judo), Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir, Berke Saka (Yüzme), Ecem Güzel (Yelken).

        Eczacıbaşı (3): Hande Baladın, Elif Şahin, Beyza Arıcı (Voleybol).

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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (3): Oğuzhan Tüzün (Atıcılık), Tuğçe Beder, Muhammed Demirel (Judo).

        Şavkar Cimnastik (3): Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak (Cimnastik).

        VakıfBank (3): Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay (Voleybol).

        Jandarma Gücü (2): İsmail Keleş, Yusuf Dikeç (Atıcılık).

        Ottoman Shooting (2): Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık).

        İstanbul Karaburun Su ve Doğa (2): İlke Özyüksel Mihrioğlu, Buğra Ünal (Modern Pentatlon).

        İstanbul Okçular Vakfı (2): Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçuluk).

        Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (2): Esra Yıldız Kahraman (Boks), Yasemin Adar Yiğit (Güreş).

        Bilgin Atıcılık (1): Sena Can (Atıcılık).

        Kahramanmaraş Gençlikspor (1): Rümeysa Pelin Kaya (Atıcılık).

        Sakarya BB Pro Team (1): Burak Abay (Bisiklet).

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        Elazığ Belediyespor (1): Gizem Özer (Boks).

        Göztepe (1): Ferhat Arıcan (Cimnastik).

        Olympia Fencing (1): Enver Yıldırım (Eskrim).

        Samsun Büyükşehir Belediyespor (1): Nisanur Erbil (Eskrim).

        Beşiktaş (1): Nesrin Baş (Güreş).

        İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor (1): Mete Gazoz (Okçuluk).

        İstanbul Avcılık, Atıcılık ve Gençlik Spor (1): Ulaş Berkim Tümer (Okçuluk).

        Bursa Büyükşehir Belediyespor (1): Hatice Kübra İlgün (Tekvando).

        Zafer Koleji (1): Emir Batur Albayrak (Yüzme).

        Kocaeli Büyükşehir Belediyespor (1): İbrahim Tataroğlu (Judo).

        Türk Hava Yolları (1): Tuğba Şenoğlu İvegin (Voleybol).

        Petrolspor Atletizm (1): Mazlum Demir (Atletizm).

        Bolu Cimnastik (1): Emre Dodanlı (Cimnastik).

        Lokomotiv Kaliningrad (1): Ebrar Karakurt (Voleybol).

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