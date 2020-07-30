İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 30 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 659'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 659'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 712 test yapılırken, 942 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 228 bin 924 oldu. Bugün 996 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 212 bin 557'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 9.4, toplam ağır hasta sayısı ise 542 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540´a, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 899 bin 316´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 462 bin 274´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 498 bin 343 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 152 bin 320´ye ulaştığı bildirildi.