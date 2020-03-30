On Numara 30 Mart sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 921. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye geçen hafta iki talihliye isabet etmişti. İşte, MPİ 30 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

30 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 15 - 16 - 26 - 28 - 29 - 32 - 35 - 37 - 45 - 51 - 56 - 60 - 69 - 72 - 73 - 75 - 80

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 23 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76 ve 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR - İSTANBUL / SANCAKTEPE

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 222.377,00 TL 9 bilen kişi sayısı : 88 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.370,15 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.692 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 175,20 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.312 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 99.548 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.495 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL