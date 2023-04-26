Burçlar kuşağında 12 burç bulunmaktadır. Bu burçlar sırasıyla; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balıktır. 30 Haziran’da doğanlar da burçlarını merak etmekte ve kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. 30 Haziran hangi burç? 30 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 30 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...
30 Haziran Hangi Burç?
30 Haziran tarihinde doğanlar yengeç burcuna dâhil olmaktadır. Yengeç burcu Ay tarafından yönetilen tek burçtur.
30 Haziran Burcu Ne?
30 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu su elementi içerisinde yer alır. Su elementi ise duygusallığı ve yaratıcılığı temsil etmektedir. 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını yengeç burcu kapsamaktadır.
30 Haziran Burcu Özellikleri
Ailelerine düşkünlükleriyle bilinen yengeç burçları oldukça duygusal yapıya sahiptir. Duygu yoğunluklarının bu denli güçlü olması onları zaman zaman mantıksal hareketlerden uzaklaştırabilir. Genellikle kararlarını verirlerken duygularını referans alırlar. Her zaman kendinden önce sevdiklerinin güvende olmasını isterler. Sevdikleri onlar için her şeydir. Onların mutluluğu kendi mutluluğudur. Sezgisel yönleri oldukça kuvvetlidir ve bu konuda genelde yanılmazlar. Sürekli bir güven arayışı içindedirler. İlişkilerinin temeli de güven ve sevgiden oluşur. Kırılgan ve hassas yapıları gereğiyle duygularını belli etmekten kaçınırlar. Genellikle iç dünyalarında yaşarlar. Geleneksel ve milliyetçi yapıları vardır. Yaşadıkları coğrafyayı sahiplenirler. Yengeç burcu aile kurmaya oldukça yatkın bir burçtur. Kalabalık ortamlar onlara göre değildir. Daha çok evde zaman geçirmeyi severler. İlişkilerinde sevmek ve sevilmek isterler. Karşısındaki insanın sevgisini hissetmek onlar için önemlidir.
30 Haziran Burcu Erkeği
Yengeç burçları erkeği için aile bir tarafa dünya bir tarafıdır. Aile kavramı yengeç burcu erkeği için her şeydir. Ailesiyle vakit geçirmeyi ve onları korumaya kendine görev edinmiştir. İkili ilişkilerde de aile ortamına arar. Karşısındaki kişiyle bir aile kurup kuramayacağını kafasında tasarlar. Eğer karşısındaki kişi aile kurmak için uygunsa onun sevgisini ve güvenini kazanmak için her şeyi yapar. Başlarda duygularını belli etmekte çekimser olabilir. Çünkü güven duygusu zamanla gelişecektir. Ancak samimiyet oluştuktan sonra duygularını ifade etmekten çekinmezler. Evcimen yapıya sahiptirler. Ev ortamında vakit geçirmeyi tercih ederler.
30 Haziran Burcu Kadını
Duygusal ve sakin yapılarıyla ön plana çıkan yengeç burcu kadınları oldukça romantiktir. Romantik yönüyle karşısındakini etkilemeyi iyi bilir. Ay gezegeni tarafından yönetildiklerinden dolayı anaçlık ve dişilik duyguları ağır basmaktadır. Yuva kurmaya ve kendi düzenini oturtmaya eğilimleri vardır. Sevdikleriyle derin ilişkiler içinde bulunmak ister. Yüzeysel ilişkiler onlara göre değildir. Yengeç kadınları kolay bağlanır ancak kolay bırakmaz. Karşısındakini mutlu etmek için her zorluğa göğüs gerecektir. Yengeç burcu kadını sevildiğini hissetmek ister. Eğer sevildiklerini hissederlerse karşısındakine daha fazla bağlanırlar. Sevdikleri kişinin merkezinde olmak isterler.
30 Haziran Burcu Yorumu
- Zodyak’ın en hassas burçlarından biridir.
- Sabırlı ve anlayışlıdırlar.
- Aile yapısına oldukça önem verirler.
- Kinci yapıları gereği yapılanları kolay kolay unutmazlar.
- Sevmek ve sevilmek öncelikli istekleridir.
- Yardımsever yapıları vardır.
- Sosyal hayatta aktif olmak onlara göre değildir.
- Mantıklarından çok duygularıyla hareket ederler.
- Her konuda anlayışlıdırlar.
- Duygularını genellikle içinde yaşarlar.
- En sadık burçlardan biridir.
30 Haziran Yükseleni Nedir?
30 Haziran’da doğan kişiler yükselen burcuna detaylı doğum saatiyle ulaşabilir. Yükselen burçları Güneş burçlarının aksine dakikalar içerisinde farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple doğum dakikanızı bilmeniz önem teşkil etmektedir.
30 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
- Oyuncu Büşra Pekin
- Oyuncu Aylin Kontente
- Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu
- Oyuncu Şevket Çoruh
- Oyuncu Bahri Beyat
- Oyuncu Devrim Saltoğlu
- Oyuncu Muhammet Uzuner
- Oyuncu Şener Kökkaya
- Şarkıcı Doğuş (Orhan Baltacı)
- Şarkıcı Ebru Polat
- Şarkıcı Güler Duman
- Müzisyen Vasfi Uçaroğlu
- Sunucu Orhan Boran
- Yönetmen Levent Semerci
- Futbolcu Samed Karakoç
- Basketbolcu Candide Öztürk
30 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
- Şarkıcı André Hazes
- Şarkıcı Phil Anselmo
- Şarkıcı Margaret
- Şarkıcı Cheryl
- Müzisyen Yngwie J. Malmsteen
- Oyuncu Friedrich von Thun
- Oyuncu Lizzy Caplan
- Oyuncu Susan Hayward
- Oyuncu Vincent D'Onofrio
- Ressam Horace Vernet
- Şair Czeslaw Milosz
- Yönetmen Anthony Mann
- Çevirmen Assia Djebar
- Alman Formula 1 pilotu Ralf Schumacher
- Amerikalı boksör Michael Gerard Tyson
- Amerikalı güreşçi Cody Rhodes
- Amerikalı yüzücü Michael Phelps
- İtalyan futbolcu ve teknik direktör Antonio Chimenti
- Alman eski kaleci Frank Rost
- Paraguaylı futbolcu Dario Lezcano
- Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarín
- Polonyalı voleybolcu Katarzyna Skowrońska
- Amerikalı eski basketbolcu Mitch Richmond
- Amerikalı basketbolcu Trevor Ariza