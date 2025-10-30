30 Ekim 2025 borsada bugün işlem yapılabilir mi? 29 Ekim'deki işlem takasları ne zaman gerçekleşecek?
29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil kapsamında borsada işlem yapılmadı. Tatil dolayısıyla takas işlemlerinin tarihleri de yeniden düzenlendi. Peki, 29 Ekim'deki işlemlerin takasları hangi tarihte gerçekleşecek? İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul’da işlemler geçici olarak durduruldu. Bu tatil nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, 29 Ekim’de yapılan işlemlerin takasları sonraki iş günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, 30 Ekim 2025 borsada bugün işlem yapılabilir mi?
29 EKİM'DE BORSA KAPALIYDI
Borsa İstanbul' 28 Ekim Salı günü saat 13.00'e kadar açıktı. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle borsada herhangi bir işlem yapılmadı.
29 EKİM'DE BORSADA YAPILAN İŞLEMLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, 28-29 Ekim günü yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek.
30 Ekim 2025 bugün itibarıyla borsada işlem yapılmaya devam edilebilecek.