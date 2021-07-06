30 bin fit yükseklikte evlilik teklifi

AA

İstanbul'dan Denizli'ye seyahat eden yolcu, uçakta kabin memuru olan kız arkadaşına 30 bin fit yükseklikte evlenme teklifinde bulundu.

AA'nın haberine göre THY'ye ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli Çardak Havalimanı'na giden bir yolcu, uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaşınca ayağa kalkarak kabin görevlisi kız arkadaşının önünü kesti.

Cebinden bir yüzük çıkaran genç, kız arkadaşına yolcuların önünde evlenme teklifi etti.

Hostesin 'Evet' yanıtını vermesi üzerine uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.