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'30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları - Magazin haberleri

Ünlülerden '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair paylaşımda bulundu

30.08.2022 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • GÜLŞEN BUBİKOĞLU

    Bağımsızlığımızın temelini atan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yıl dönümü kutlu olsun.
    ATAMIZ ve silah arkadaşlarını minnet, sevgi ve saygıyla anıyorum.

  • CEM YILMAZ

    30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlarım. Büyük Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının ruhu şad olsun.

  • AJDA PEKKAN

    30 Agustos Zafer Bayramı'mızın 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

  • TÜRKAN ŞORAY

    Vatanımızın tam bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle… 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

  • NAZAN ŞORAY

    30 Ağustos Türk’ün başkaldırısıdır. Uyanışı, Öze dönüşü ve şerefli varoluşudur.
    Başkomutanımızın emrinde hürriyete koşan asil bir milletin destanıdır. Bayramımız Kutlu Olsun.

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