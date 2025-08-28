Habertürk
        30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ve kamu kurumları çalışıyor mu?

        30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel ve kamu kurumları çalışıyor mu?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı son günlerde sıklıkla araştırılan konu başlığı oluyor. Büyük Taarruz savaşının zaferle sonuçlanması sonrası her yıl kutlanan 30 Ağustos bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Peki 30 Ağustos tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışıyor mu?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 15:31 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:31
        • 1

          30 Ağustos bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Zafer Bayramı öncesinde 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacak. Peki 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda özel ve kamu kurumları çalışıyor mu?

        • 2

          30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

          30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar bu tarihte kapalı oluyor. Ayrıca özel sektörde çalışanlar için de tatil düzenlemeleri iş sözleşmelerine göre şekilleniyor.

        • 3

          30 AĞUSTOS ÖNEMİ

          30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanmasıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır

        Yazı Boyutu
