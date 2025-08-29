Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2025: Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

        30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi 2025: Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar olacak?

        30 Ağsutos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında birçok ilde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile etkinliklere katılacak. İzmir, Ankara, İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi 2025 belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, ücretsiz 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2025 takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ücretsiz 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da il ve ilçe belediyeleri milli bayram için etkinlik takvimi hazırladı. 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak hayranları ile buluşabilecek. Peki, 30 Ağustos konserleri nerede yapılacak, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, 30 Ağustos konser takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir’de ücretsiz konser verecek sanatçılar…

        • 2

          30 AĞUSTOS İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLERİ

          Oğuzhan Koç, 29 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda konser verecek.

          Ceylan Ertem, Ozbi ve İBB Bandosu, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de Bakırköy (Özgürlük) Meydanı'nda sahne alacak.

          Beykoz'da saat 19:22'de Beykoz Meydanı’ndan başlayacak bir ''Zafer Yürüyüşü'' düzenlenecek. Saat 21:00'de Tarihi Beykoz Çayırı'nda Kubat konseri olacak.

          Athena, Kalamış Atatürk Parkı'nda saat 21:00'de sahne alacak.

          Resul Dindar, Pendik Sahil Meydanında saat 21:00'de konser verecek.

          Gripin, Sancaktepe Meydan Park'ta saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak.

          Koliva grubu, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda saat 20:30'da sahne alacak.

        • 3

          İSTANBUL ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel etkinlik programı ile çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Gün boyunca sürecek atölye çalışmaları, dans şovları ve birbirinden renkli bir takvim çocukları bekliyor.

          Topkapı Amfi Etkinlik Programı

          29 Ağustos Cuma

          18.30 | İllüzyon Gösterisi

          17.00 | Maskot Bando Ekibi

          17.00 – 19.00 | Yüz Boyama

          17.00 – 19.00 | Pamuk Şeker

          17.00 – 19.00 |Kağıt Helva

          17.00 – 19.00 | Nostaljik Şeker

          17.15 | Zumba Gösterisi

          17.45 | Kukla Gösterisi

          30 Ağustos Cumartesi

          16.00 - 19.30

          Yüz Boyama

          Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi

          Pamuk Şeker Dağıtımı

          Kağıt Helva

          Nostaljik Şeker

          16.00 – Balon Katlama Gösterisi

          17.15 – Zumba Gösterisi

          17.45 – Neşeli Boncuklar

          17.00 – Maskot Bando Ekibi

          18.30 – İllüzyon Gösterisi

          19.00 – Pırlangıç Konser

          Miniatürk Etkinlik Programı

          29 Ağustos Cuma

          13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker

          12.30- 17.30 | Pamuk Şeker

          13.30 – 17.30 | Yüz Boyama

          13.30 – 14.30 | İleri Dönüşüm Kağıt Atölyesi

          15.00 – 16.00 | Slime Atölyesi

          16.30 – 17.30 | Bez Çanta Tasarım

          30 Ağustos Cumartesi

          12.00 – 17.30 | Nostaljik Şeker

          12.15 – 17.30 | Pamuk Şeker

          17.15 – 17.30 | Yüz Boyama

          13.30 – 14.30 | Şapka Boyama Atölyesi

          15.00 – 16.00 | Zafer Uçurtması

          16.30 – 17.30 | Cumhuriyet Arabaları Boyama

          17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov

          18.00 – 19.00 | Bayrak Atölyesi

          18.30 – 19.30 | Halk Oyunları Dans Şov

          31 Ağustos Pazar

          13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker

          13.30 – 17.30 | Pamuk Şeker

          13.30 – 17.30 | Yüz Boyama

          13.30 – 14.30 | Resim Atölyesi

          15.00 – 16.00 | Dev Eser Kolaj Atölyesi

          16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi

        • 4

          Müze Gazhane Etkinlik Programı

          30 Ağustos Cumartesi

          12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Kum Boyama Atölyesi (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Yüz Boyama Atölyesi (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Balon Atölyesi (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan)

          12.30 – 17.00 | Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)

          12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye)*

          12.00 | Zumba Kids (Sahne)

          12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

          13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)*

          13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)

          14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)*

          14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

          14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)

          15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)*

          15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

          15.30 | Bubble Show (Meydan)

          16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)*

          16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

          17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)*

          17.00 | Şubadap Çocuk Konseri (Meydan)

          18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)*

          31 Ağustos

          20.00 | SUFLE Konseri (Meydan)

          Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı

          30 Ağustos 2025

          12.00 – 17.30 Çocuk Resimleri Sergilemesi

          12.00 – 13.00 – Kitap Ayracı Atölyesi

          13.30 – 14.30 – Resim Atölyesi

          15.00 – 16.00 – Umut Tohumları Atölyesi

          Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinlikler için 28 Ağustos Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla Radar Türkiye üzerinden kayıt yapabilirsiniz.

        • 5

          30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ ANKARA KONSERLERİ

          Etimesgut Belediyesi, kurtuluş mücadelemizin 103. yıldönümünde anlamlı ve coşkulu etkinliklerle yüce zaferi tam bir bayram havasında yaşamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı, ilçe genelinde her yaştan vatandaşın katılım sağlayabileceği ve bayram coşkusunu doyasıya yaşayabileceği etkinliklerle kutlanacak.

          Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı’nda

          29 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Can Bonomo,

          30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Zeynep Bastık sahne alacak.

          Can Ozan, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) konser verecek.

        • 6

          30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ ANKARA ETKİNLİKLERİ

          Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) sanat ve müzikle kutlayacak. “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” müzikal tiyatrosu ve Can Ozan konseriyle Ankaralılar, zaferin 103. yılını unutulmaz bir atmosferde yaşayacak.

          Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de AOÇ Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda sahnelenecek “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” isimli müzikal tiyatro ile başlayacak. 70 kişilik bir ekibin sahne alacağı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere tarih dolu anlar yaşatacak.

          Gösterinin hemen ardından, saat 21.00’de, sevilen sanatçı Can Ozan sahneye çıkarak Ankaralılar’a coşku dolu ve unutulmaz bir konser verecek.

        • 7

          ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR ETKİNLİKLERİ

          İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor. Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreni ile başlayacak. Kent protokolü ve İzmirlilerin katılımıyla düzenlenecek program, 10.15’te İzmir Valiliği’ndeki tebrikat töreni ile devam edecek. Saatler 10.45’i gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalar başlayacak.

          İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak.

          Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması

          İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları kapsamında 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması düzenleyecek. Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek organizasyon, 30 Ağustos’ta Sasalı Cumhuriyet Parkı’nda, 31 Ağustos’ta da Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı'nda 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.

          30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası

          Zafer Bayramı için İnciraltı Spor Tesisleri'nde ''30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası'' yapılacak. 28 Ağustos’ta başlayan toplam dokuz takımın katıldığı turnuva, 30 Ağustos’ta final müsabakalarıyla sona erecek.

          Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali

          İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 94’üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı olarak başlayacak Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 30 Ağustos günü farklı etkinliklere sahne olacak. Bu kapsamda Gaziemir Festival Alanı’nda saat 19.00’da halk dansları gösterileri yer alacak. Saat 20.00’de Çiğdem Taştan konseri coşkuyu doruğa çıkaracak. Aynı gün Buca’da da etkinlikler olacak. Buca Hasanağa Bahçesi’nde saat 19.00’da halk dansları gösterileri yapılırken, saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise Rumeli Band sahne alacak.

        • 8

          ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ

          94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında yapılan Çim Konserleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü sanatçılara yer verecek.

          Ön performans olarak saat 20.00’de konser verecek Ali Altay, saat 21.15’te yerini Edis’e bırakacak.

          Ali Altay ve Edis, birbirinden güzel şarkılarını İzmirliler için seslendirerek 30 Ağustos coşkusunu doruğa çıkaracak.

          Destan, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da 75. Yıl Parkı'nda konser verecek.

          Bornovalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Oğuz Aksaç konseri ve Türk Halk Müziği Koromuzla birlikte Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da kutlayacak.

          Atatürk Bandosu, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de Sığacık Kaleiçi'nde sahne alacak.

          Çiğdem Taştan, Gaziemir Festival Alanı’nda saat 20.00’de konser verecek.

          Buca Hasanağa Bahçesi’nde saat 20.00’de Rumeli Band sahne alacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Habertürk Anasayfa