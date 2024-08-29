30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı oluyor. Bu sebeple 30 Ağustos eczane çalışma saatleri ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cuma eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı…