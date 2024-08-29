30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler hizmet veriyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama
30 Ağustos Zafer Bayramı 102. Yıl dönümünü kutluyor. Milli bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 30 Ağustos'ta eczanelerin hizmet verip vermediği merak konusu oldu. İlaç almak ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler ''30 Ağustos eczaneler açık mı kapalı mı?'' sorularını gündeme taşıdı. 30 Ağustos eczane çalışma saatleri yanı sıra il ve ilçeye göre nöbetçi eczane sorgulama ekranı da araştırılanlar arasında. Peki, 30 Ağustos Cuma eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?
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30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı oluyor. Bu sebeple 30 Ağustos eczane çalışma saatleri ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cuma eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı…
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30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.
Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
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RESMİ TATİL GÜNLERİ
Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 -12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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