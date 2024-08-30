Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yatırımcılar, resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul işlemlerine devam ediyor mu, etmiyor mu merak ediyor. Bu sebeple Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...