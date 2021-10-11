3 yıllık suskunluk bitti

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Kızının katilinin bulunmasını isteyen acılı anne, devlet büyüklerine seslendi. Şükran Aydemir kızının katilinin yakalanması için özel ekip kurulmasını istedi.

Can güvenliğinin olmadığının altını çizen acılı anne, diğer çocukları için de çok endişelendiğini, bu davanın artık bir vicdan meselesi olduğunu dile getirdi.

Acılı anne Şükran Aydemir’in konuştuğu tek gazeteci olan Didem Arslan Yılmaz ise konunun takipçisi olacağını kaydetti.