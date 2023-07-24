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        Haberler Gündem 3 yıl önce kavga ettiği adamı Marmaray'da görünce ortalığı birbirine kattı

        3 yıl önce kavga ettiği adamı Marmaray'da görünce ortalığı birbirine kattı

        Daha önce trafikte tartışıp, kavga ettiği adama Marmaray'da rastlayınca bir süre takip edip saldırdı. Bir süre kavga eden ikiliden K.A.E., güvenlik görevlisinin belindeki silahı alarak E.H.A.'ya ateş etmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:14
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        Husumetlisini Marmaray'da görünce
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        Trafikte tartıştığı E.H.A.'yi 3 yıl sonra Marmaray'ın Ataköy istasyonunda gören K.A.E. arkasından giderek saldırdı. Bir süre kavga eden ikiliden K.A.E., güvenlik görevlisinin belindeki silahı alarak E.H.A.'ya ateş etmeye çalıştı.

        Silah şans eseri ateş almazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Trafikte iddiaya göre, 3 yıl önce kavga eden E.H.A. ve K.A.E. dün saat 16.00 sıralarında Marmaray Ataköy istasyonunun çıkışında karşılaştı. Yıllar önce mahkemelik olan ikiliden K.A.E. husumetlisi E.H.A.'ye merdivenlerden inerken yaklaşarak ensesine vurdu. Ardından kısa süreli arbede yaşandı. Neye uğradığını şaşıran E.H.A. Marmaray İstasyonuna kaçtı. K.A.E., peşinden giderek yakalamaya çalıştı.

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        Bu sırada E.H.A. telefonla arkadaşlarını çağırdı. İkili bir süre istasyonda kavga etmeye devam etti. Güvenlik görevlileri kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışırken, E.H.A.'nın arkadaşları olay yerine geldi. E.H.A.'nın arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada, K.A.E. bir anda özel güvenlik görevlisinin belindeki silahı aldı. Tabancayı E.H.A.'ya doğrultarak ateş etmek istedi. Şans eseri silah ateş almazken, K.A.E. güvenlik görevlisi ve E.H.A.'nın arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik görevlisi silahını geri aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis ekipleri, olaya karışan K.A.E., E.H.A. ve arkadaşları M.E.A., Y.C.A., K.Ö.'yi gözaltına aldı. Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatılan E.H.A., M.E.A., Y.C.A., K.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, K.A.E. adliyeye sevk edildi.

        #Marmaray
        #haberler
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