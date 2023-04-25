3 Nisan Hangi Burç? 3 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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Peki 3 Nisan hangi burç? 3 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Her birinin detayını sizlerle paylaşacağız. Bilmeniz gereken bütün detaylar burada…

3 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

Konuyla ilgili olarak en çok merak edilenlerden birisi 3 Nisan burcu ne?

Eğer 3 Nisan’da doğduysanız burcunuz da Koç’tur. Ama yükselen konusuna geldiğimizde burcunuzla aynı olmadığını söyleyelim. Yükselen hesaplamak isteyenler, doğum saatlerini de bilmeliler.

Doğum saatinizi de biliyorsanız o zaman sizlere yardımcı olacak bu listeye bir göz atabilirsiniz ve yükseleninizin ne olduğunu da görebilirsiniz.

- 01:30 ila 06:00 saatleri arasında doğduysanız yükseleniniz sırasıyla Oğlak, Kova, Balık ve Koç olacaktır.

- 06:30 ila 11:30 saatleri arasında doğduysanız da yükseleniniz sırasıyla Boğa, İkizler ve Yengeç olacak.

- 12:00 ila 17:00 arasında doğduysanız, Aslan ve Başak olacak.

- 17:30 ila 01:00 saatleri arasında doğduysanız Terazi, Akrep ve Yay olacak.

İşte 3 Nisan yükseleni nedir sorusunun cevabını bulmak bu kadar kolay! Eğer doğduğunuz saati biliyorsanız iki saatte bir yükselen burçlarınız bir sonrakine geçecek. Ona göre hesaplamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin; 3 Nisan’da saat 14:30’da doğduysanız yükseleniniz Başak olacak. Bu şekilde yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

3 Nisan Burcu Erkeği ve Kadını Özellikleri Neler?

3 Nisan burcu yükseleni nedir sorusundan sonra bir diğer önemli konu da burcun özellikleridir.

Genel olarak 3 Nisan burcu özellikleri kadında ve erkekte farklılık gösterir. Bu yüzden ayrı ayrı incelemekte fayda var.

3 Nisan burcu kadını;

- Oldukça inatçıdır ve dediğim dediktir.

- Tutkulu ve idealist bir yapıya sahiptir.

- Korumacı bir içgüdüsü vardır.

- Birini sevdiği zaman onun için sonuna kadar savaşır.

- Eğer evliyse ve çocuğu varsa, her zaman önceliği çocuklarıdır.

- Buna ek olarak kadınlar, ilişkilerinde de oldukça kıskançtırlar ve bunu da belli ederler.

Buna karşılık 3 Nisan burcu erkeği de yapı olarak çekici ve etkileyicidirler. Aynı zamanda karşı tarafı ikna etme konusunda da büyük bir başarıları vardır. Hatta 3 Nisan burcu yorumu araştırıldığı zaman genelde erkeklerin kadınlara yönelik iddialı ve meydan okuyan hareketlerinden bahsedilir.

Buna ek olarak Koç kadınlarında olduğu gibi erkeklerde de kıskançlık söz konusudur. Gururludurlar ve kırıldıkları zaman da kolay affetmezler. Bu sebeple onların kalbini kırmak kolay ama kazanması zordur.

3 Nisan'da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Şimdi de gelelim bu tarihte doğan ünlülerin ve futbolcuların isimlerine…

- Elsie Fisher

- Jan Sterling

- Eddie Murphy

- Timothy Bateson

- Amanda Bynes

- Cobie Smulders

- Adrien Rabiot

- Ken Samaras

- Maxi Lopez

Aynı zamanda 3 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcularla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşalım:

- Anıl İlter

- Fethi Naci

- İhsan Doğramacı

- Veysel Diker

- Şakir Sırmalı

- Didem Soydan

- Kayahan

21 Mart- 20 Nisan aralığı doğumları kapsayan Koç burcunun çok fazla özelliği bulunuyor ve aynı zamanda yükseleninizi de bularak onun özelliklerini de karşılaştırabilirsiniz. Çünkü çoğu kişi burçlarının ya da yükselen burçlarının özelliklerini aynı anda taşıyabiliyor. Bazı davranışlarımızın da bunlarla alakası vardır. O yüzden bilmeniz gerekiyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos